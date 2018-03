Norddeutsche Landesbank: HSH Nordbank hält mittelfristig Börsengang für möglich

BerlinDie vor der Privatisierung stehende HSH Nordbank liebäugelt mittelfristig mit dem Gang aufs Börsenparkett. „Wenn der nächste Schritt bei der HSH in einigen Jahren ein Börsengang sein sollte, wäre das eine gute Sache, und wir hätten alles richtig gemacht“, sagte HSH-Chef Stefan Ermisch in einem am Freitag veröffentlichten „Spiegel“-Interview. Die neuen Eigner Cerberus und J.C.Flowers seien als Ankeraktionäre zwar langfristig orientiert, „sie wollen jedoch sicher irgendwann wieder aussteigen – zumindest teilweise“.