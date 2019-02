 Nordeuropa: Danske-Skandal greift auf Finanzierung dänischer Banken über

KopenhagenDer estnische Geldwäsche-Skandal um die Danske Bank hat seine Spuren an den Unternehmensanleihemärkten in Dänemark hinterlassen, da andere Kreditinstitute über ihre Finanzierungskosten in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei Sydbank sagte die Vorstandsvorsitzende Karen Frosig, dass es „einen Ansteckungseffekt für uns alle“ aus dem Fall Danske gibt.