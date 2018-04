Norges Bank: Norwegens Staatsfonds verzeichnet den ersten Verlust in zwei Jahren

Am Ende des ersten Quartals war der Fonds zu 66,2 Prozent in Aktien investiert, zu 31,2 Prozent in Anleihen und zu 2,7 Prozent in Immobilien. Die Rendite übertraf den Referenzindex um 0,1 Prozentpunkte. Im vergangenen Jahr hatte es grünes Licht dafür gegeben, dass der Aktienanteil im Portfolio auf 70 Prozent erhöht wird. Der restliche Anteil der Anlage soll in Form von Anleihen erfolgen, bis zu maximal sieben Prozent auch in Immobilien.