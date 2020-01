Notenbank : Bank of England lässt Leitzins vor Brexit konstant – Lockerung der Geldpolitik aber möglich

Wegen Anzeichen konjunktureller Schwäche im November war an den Finanzmärkten bereits jetzt über eine erste geldpolitische Lockerung seit August 2016 spekuliert worden. Damals war es eine Reaktion auf das historische EU-Austrittsvotum. Nun steht der Ausstieg unmittelbar bevor. Die künftigen Beziehungen zur EU sind jedoch weiter ungeklärt, was Unsicherheit für die Wirtschaft bedeutet. Die Bank of England hat mehrfach vor einem ungeregelten Brexit gewarnt, der aus ihrer Sicht der Wirtschaft schweren Schaden zufügen würde.