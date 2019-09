Notenbank: Ernennung von neuem Bank-of-England-Chef verzögert sich offenbar

Die Ernennung eines neuen Chefs für die britische Notenbank wird sich einem Zeitungsbericht zufolge bis nach einer möglichen Neuwahl in Großbritannien verzögern. Die Suche nach einem neuen Notenbankchef gestalte sich „sehr langsam“, berichtete die „Financial Times“ (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Insider. Die von der britischen Regierung gesetzte Frist, bis zum Herbst einen neuen Chef der Bank of England zu finden, könne wahrscheinlich nicht eingehalten werden. Der derzeitige BoE-Chef Mark Carney könnte gebeten werden, weiter an der Spitze der Notenbank zu bleiben. Eigentlich endet seine Amtszeit im Januar 2020.