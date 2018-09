Notenbank: Europäische Zentralbank plant keine eigene Digitalwährung

FrankfurtDie Europäische Zentralbank verfolgt aktuell keine Pläne für eine eigene Digitalwährung. Dies schrieb EZB-Chef Mario Draghi in einem am Freitag veröffentlichten Brief an einen Europa-Abgeordneten. Die möglichen Folgen, die eine solche Währung als Ergänzung zu Bargeld haben könnte, würden aber sorgfältig untersucht.