Notenbank: EZB besetzt Top-Positionen in der Bankenaufsicht neu

FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) hat drei Spitzenpositionen in der Bankenaufsicht neu besetzt. Die ehemalige Goldman-Sachs Bankerin Elizabeth McCaul, die Vize-Gouverneurin der schwedischen Notenbank, Kerstin af Jochnick, und der Manager bei der französischen Finanzaufsicht, Edouard Fernandez-Bollo, werden als EZB-Vertreter in das Führungsgremium der Bankenkontrolleure einziehen, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.