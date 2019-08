Notenbank: EZB-Mitglied Nowotny: Notenbanken müssen Märkte auch mal enttäuschen

Die Euro-Notenbank hatte auf ihrer Zinssitzung im Juli wegen der wachsenden Konjunktursorgen bereits Weichen für eine erneute Lockerung ihrer Geldpolitik gestellt. Sie verständigte sich darauf, eine Vielzahl von geldpolitischen Schritten auszuloten, darunter Zinssenkungen und erneute Anleihenkäufe. An den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass die EZB auf ihrer Sitzung am 12. September ihren Einlagensatz noch tiefer in den negativen Bereich senkt.