Notenbank: EZB-Präsident hält an umstrittener Mitgliedschaft fest

Außerdem habe das Europaparlament jüngst eine Erklärung veröffentlicht, wo es zwar empfiehlt, dass die EZB auf die Mitgliedschaft in Gremien verzichten soll, in denen auch Vertreter der von ihr beaufsichtigten Banken sitzen. Eine Ausnahme räumen die Parlamentarier aber ein, falls es sich um globale Gremien handelt, in denen auch andere Notenbanken wie die amerikanische Federal Reserve, die japanischen Notenbank oder die Bank von England vertreten sind.