Notenbank: EZB-Ratsmitglied Rehn belebt Debatte um Entlastung der Banken neu

In Deutschland beklagen Banken, dass das Niedrigzinsniveau an ihren Gewinnen zehrt, und fordern ein Ende der Negativzinsen. Die Gegner eines Staffelzinses führen allerdings ins Feld, dass im Zuge der Diskussion die Erwartungen einer Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter in die Zukunft verschoben würden.