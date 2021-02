Notenbank: EZB will über Strategiecheck im September berichten

Die EZB will laut Notenbankchefin Christine Lagarde nach dem Sommer über Ergebnisse ihres groß angelegten Strategiechecks berichten. Derzeit orientiere sich die Europäische Zentralbank (EZB) noch an ihrem bisherigen Ziel einer Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent, sagte sie am Donnerstag in einem Interview des Senders CNN. „Aber klar, wir überprüfen das. Wir überprüfen die Inflationsmessungen, wir überprüfen die Instrumente,“ sagte sie. Jeder einzelne Bestandteil der Geldpolitik werde untersucht. „Und das wird in seiner Gesamtheit im September bekanntgegeben“, sagte sie.