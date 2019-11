Notenbank: Frankreich plant Klima-Stresstest für Banken und Versicherer

Die Europäische Zentralbank (EZB) will unter ihrer neuen Präsidentin Christine Lagarde bei der geplanten Strategieüberprüfung auch Umweltthemen behandeln. Das werde die Gelegenheit zu Überlegungen bieten, wie Nachhaltigkeits-Erwägungen in der Geldpolitik berücksichtigt werden können, schrieb Lagarde in einem Brief an einen Europaabgeordneten.