Notenbank: Nach Schrumpfkur rückt Bilanz der US-Notenbank wieder in den Fokus

Nach dem Ende der Schrumpfkur der Fed-Bilanz rückt deren Umfang erneut in den Fokus. Der Stellvertretende Zentralbankpräsident Richard Clarida sagte am Freitag dem Sender CNBC, das Thema werde bereits auf der Oktobersitzung zur Sprache kommen. Falls es in der Zukunft zu einer Ausweitung der Bilanz kommen sollte, werde es dabei aber nicht um eine groß angelegte Lockerung der Geldpolitik gehen, sondern eher um grundlegende technische Fragen. Zuletzt musste die US-Notenbank erstmals seit der Finanzkrise am Geldmarkt intervenieren, um Liquiditätsengpässe zu lindern. Sie pumpte in mehreren Wellen Geld in das Finanzsystem, zuletzt am Freitag ein Volumen von 75 Milliarden Dollar. Weitere solche sogenannte Repo-Geschäfte in ähnlichem Umfang sollen in den nächsten Wochen folgen.