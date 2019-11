Notenbank: Neuer Bank-of-England-Chef soll erst nach der Parlamentswahl bestimmt werden

Die britische Regierung will die Nachfolge des scheidenden Notenbankchefs Mark Carney nicht vor der Parlamentswahl am 12. Dezember entscheiden. Das verlautete am Donnerstag aus Kreisen des Finanzministeriums. Carneys Amtszeit an der Spitze der Bank von England (BoE) endet am 31. Januar. Bis zu diesem Datum spätestens muss Großbritannien auch den Brexit über die Bühne bringen, wie eine von der EU zuletzt gewährte Fristverlängerung vorsieht.