Notenbank: Schweizerische Nationalbank: Investments nicht nur nach Umweltkriterien

Die SNB kaufe aber keine Aktien von Unternehmen, die in erster Linie mit dem Kohlebergbau Geschäfte machten, sagte Maechler weiter. Zudem habe die Zentralbank ihren Anteil an Investitionen in Energiekonzerne insgesamt in den vergangenen zehn Jahren auf drei von elf Prozent reduziert - in Folge von Veränderungen im Marktwert der Unternehmen.