Notenbank: Trump wirft Fed in Sachen Zinsen Untätigkeit vor

Mit der Kritik an der Fed verfolgt Trump ein altbekanntes Muster. In den vergangenen Monaten hatte der Präsident in zahlreichen Tweets Zinssenkungen gefordert, immer wieder scharfe Kritik an die Adresse der amerikanischen Währungshüter gerichtet und ihnen dabei unter anderem Ahnungslosigkeit vorgeworfen. Seine Hauptvorwürfe sind, dass die Fed mit ihrer strafferen Geldpolitik das Wirtschaftswachstum verlangsame und den US-Dollar unnötig stärke.