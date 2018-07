Notenbank-Zielmarke: EZB-Chefvolkswirt Praet sieht Inflationsentwicklung zuversichtlich

Die Währungshüter schwenken im Zuge des anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwungs langsam auf einen weniger expansiven Kurs in der Geldpolitik um. Auf ihrer jüngsten Zinssitzung im Juni stellten sie in Aussicht, die vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe bis Jahresende einzustellen. Dann werden sie ein Volumen von 2,6 Billionen Euro erreicht haben.