Notenbankchef der Slowakei: EZB-Ratsmitglied Kazimir wegen Bestechlichkeit angeklagt

„Ich fühle mich nicht schuldig irgendeines Verbrechens“, schrieb Kazimir in einer per E-Mail übermittelten Stellungnahme. Der Sachstand sei unwahr und in der Begründung fehlten Beweise, erklärte er. „Ich habe weder irgendwelche Informationen, noch ist mir ein Gesetzesbruch bewusst, noch hatte ich jemals ein Interesse daran, ein Verfahren zu beeinflussen.“