Notenbankchefin: Lagarde verspricht Firmen Planungssicherheit und günstige Finanzbedingungen

„Die EZB wird dafür Sorge tragen, dass Unternehmen und Familien Zugang zu den Finanzmitteln bekommen, die sie zur Überwindung der Krise brauchen“, sagte Notenbank-Chefin Christine Lagarde am Montag in einer aufgezeichneten Rede für eine Veranstaltung des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft. „Und dass sie die Mittel in dem Bewusstsein in Anspruch nehmen können, dass sich die Finanzierungsbedingungen nicht vorzeitig verschärfen werden“, fügte sie hinzu. Damit gebe die EZB allen Sektoren weitestmögliche Planungssicherheit.