Notenbanken EZB-Chefin Lagarde: Noch viel zu früh für Debatte über Ende der Krisenhilfen

14. Juni 2021

Die EZB hatte in der Coronakrise selbst Programme aufgelegt, um den Kreditfluss am Laufen zu halten. Für eine Debatte über ein Ende der Krisenhilfen sei es noch viel zu früh, so die Notenbankchefin.