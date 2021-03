Notenbanken: EZB-Chefvolkswirt Lane: Notenbank prüft flexiblere Inflationssteuerung

Es sei eine interessante Frage, ob nach einer Phase mit zu niedriger Inflation die Korrekturphase ein zeitweiliges moderates Übertreffen der Zielmarke beinhalten sollte, sagte der oberste Ökonom der EZB in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der „Financial Times“. „Ich denke, dafür gibt es eine sehr starke Logik,“ sagte Lane. Die EZB will über Ergebnisse ihrer Strategieprüfung im September berichten.