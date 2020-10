Öffentliche Banken: Sparkassen sichern Milliarden an Kreditrisiken über Pools ab

Ende des Jahres werden rund drei Milliarden Euro an Kreditrisiken deutscher Sparkassen über die dann fünf laufenden Kreditbaskets abgesichert sein, erklärte Thomas Steinmeyer, Abteilungsdirektor bei der BayernLB.

„Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, in der viele Institute mit Ausfällen rechnen müssen, kann das sehr hilfreich sein – und wirkt stützend für die Sparkassen-Finanzgruppe'“, sagte er in einem Bloomberg-Interview.