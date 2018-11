Öko-Strom: Offshore-Windenergie fühlt sich bei Gesetzgebung übergangen

„Für uns ist völlig unverständlich, warum die Windenergie auf See in dem Gesetz nicht drinsteht“, sagte Andreas Wagner, Geschäftsführer der Stiftung Offshore-Windenergie, der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist nicht nachvollziehbar.“ Damit drohe der Fadenriss bei der weiteren Entwicklung und Anwendung der Technologie, die weltweit erfolgreich sei. Während in Asien, Nordamerika und anderen Ländern Europas die Windenergie auf See ausgebaut werde, sei Deutschland auf die Bremse getreten. Damit würden auch Hersteller und Betreiber von Offshore-Windkraftanlagen vertrieben.