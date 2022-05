Ökostromanbieter Lichtblick investiert eine halbe Milliarde Euro in Wind- und Sonnenstrom

Der Hamburger Öko-Energieversorger Lichtblick will sich von einem Energieverkäufer zu einem Produzenten von erneuerbaren Energien entwickeln. „Wir investieren in den kommenden fünf Jahren gemeinsam mit unserem Mutterkonzern Eneco 500 Millionen Euro in deutsche Wind- und Solarparks“, kündigte Lichtblick-Chef Constantin Eis am Mittwoch an.