Öl: Freie Tankstellen behaupten sich gegen Mineralölkonzerne

Die Margen würden für Investitionen in die Anlagen benötigt, vor allem in Shops und deren Angebot. Freie Tankstellen fungierten gegen Provision bereits als Paketstation, berichtete Förster. Der Verband zeigte sich aufgeschlossen, künftig - wie im Einzelhandel schon üblich - eine Bargeld-Ausgabe zu übernehmen. Das senke Kosten der eigenen Bargeld-Rückgabe an Geldinstitute und erhöhe die Sicherheit, ergänzte von Bülow. Noch zahle rund ein Drittel der Kunden bar. „Die Branche wird in den nächsten zehn Jahren einen starken Wandel durchleben“, ist sich der bft-Vorstand sicher.