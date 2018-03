Öl und Gas: Ölriese Exxon stoppt Projekte mit Rosneft

Aufgegeben werde die gemeinsame Erkundung von Öl- und Gasfeldern in Westsibirien, im Schwarzen Meer und im Polarmeer mit Rosneft. Der Beschluss sei bereits Ende 2017 angesichts neuer drohender Sanktionen gefasst worden, heißt es in dem Bericht. Fortsetzen will Exxon Mobil die Öl- und Gasförderung in dem Feld „Sachalin 1“, an dem die Amerikaner einen 30-prozentigen Anteil halten und wo sie für das Management verantwortlich sind.