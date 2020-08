Öl- und Gaskonzern: „Drastischer Preisverfall“ drückt Gewinn von Wintershall Dea

Die für 2020 geplanten Ziele des Unternehmens sieht Mehren trotz des Gegenwinds auf Kurs. In dem Gas-Projekt Dvalin in Norwegen habe Wintershall Dea die Bohrungen erfolgreich abgeschlossen und die Produktion solle planmäßig um den Jahreswechsel aufgenommen werden. Achimov 4A und 5A in Russland und Raven in Ägypten würden Anfang nächsten Jahres folgen. „So werden wir auch in Zukunft sicher durch die unsicheren Zeiten der Pandemie kommen.“