Öl- und Gaskonzern: Höherer Ölpreis und gestiegene Produktion schieben OMV an

WienHöhere Ölpreise und gestiegenen Produktionsmengen in Russland haben dem Wiener Öl- und Gaskonzern OMV Zuwächse bei Umsatz und operativen Ergebnis gebracht. Die Gewinne sprudelten aber nicht so stark wie von Analysten erwartet. Die OMV-Aktie verlor am Donnerstag rund ein Prozent auf 47,6 Euro.