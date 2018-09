Öl- und Gaskonzern: OMV will vor Jahresende in Südostasien zukaufen

Den Ausbau in Asien will das Unternehmen mit einem Partner umsetzen, ähnlich wie mit Gazprom in Russland oder der Abu Dhabi National Oil Company in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In die Hände spiele, dass einige Ölfirmen verkaufen würden. „Es gibt eine Tendenz in Asien, dass große amerikanische Firmen zum Teil rausgehen“, sagte Pleininger.