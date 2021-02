Öl- und Gaskonzern: Wintershall Dea senkt Investitionen nach Gewinneinbruch 2020

Vorstandschef Mario Mehren sprach von einem „extrem herausforderndem Jahr“. Wintershall Dea habe aber mit einer Jahresproduktion von durchschnittlich 623.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOE) sein Ziel erreicht. Das vierte Quartal habe der Konzern mit einer Rekordproduktion von mehr als 650.000 BOE/Tag abgeschlossen. Für 2021 rechnet das Unternehmen mit einer durchschnittlichen Tagesproduktion von 620.000 bis 640.000 BOE. „Das Jahr 2021 wird weiterhin ein hohes Maß an Unsicherheit und Volatilität mit sich bringen“, sagte Mehren. Wintershall Dea blicke trotzdem „zuversichtlich“ auf das Jahr. Für Investitionen will Mehren aber weniger in die Hand nehmen: Die Investitionsausgaben sollen auf 1,0 bis 1,1 (Vorjahr: 1,237) Milliarden Euro sinken.