 Öl- und Gaskonzern: Wintershall-Dea soll von nicht vor dem zweitem Halbjahr 2020 an die Börse

FrankfurtNach dem Zusammenschluss der BASF-Tochter Wintershall mit dem Öl- und Gaskonzern Dea soll das neue Unternehmen frühestens im zweiten Halbjahr 2020 an die Börse gebracht werden. Das kündigte BASF am Dienstag in Ludwigshafen an. Bislang hieß es, Wintershall-Dea solle „mittelfristig“ an die Börse gehen.