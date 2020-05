Öl- und Gaskonzern: Wintershall Dea verschärft nach Ergebniseinbruch den Sparkurs

Der Konzern war im vergangenen Jahr aus dem Zusammenschluss der BASF-Tochter Wintershall mit dem Rivalen Dea hervorgegangen. Dadurch entstand Europas größter Gas- und Ölproduzent. BASF hält an dem Gemeinschaftsunternehmen 67 Prozent, die Investorengruppe Letter One 33 Prozent. Der für dieses Jahr eigentlich geplante Börsengang liegt wegen des unsicheren Marktumfelds in der Coronakrise auf Eis.