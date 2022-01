Öl- und Gaskonzern: Wintershall-Miteigentümer Letter One will offenbar kurzfristig keinen Börsengang

Der Wintershall-Miteigner Letter One will einem Zeitungsbericht zufolge keinen kurzfristigen Börsengang des Öl- und Gasunternehmens. Letter One werde dem „zunehmenden Druck jetzt zu handeln“ widerstehen, berichtete die „Financial Times“ (Montagausgabe) unter Berufung auf eine Erklärung der Investorengruppe gegenüber der Zeitung.