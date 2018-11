Öl- und Gaskonzern: Wintershall steigt in Erdgasproduktion in Abu Dhabi ein

DüsseldorfDer Öl- und Gaskonzern Wintershall steigt erstmals in seiner Firmengeschichte in die Erdgasproduktion in Abu Dhabi ein. Die BASF-Tochter werde sich hierzu mit zehn Prozent an der Ghasha-Konzession der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) beteiligen, teilte Wintershall am Montag mit.