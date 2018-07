Ölkonzern: BP kauft Schieferölgeschäft von BHP für 10,5 Milliarden Dollar

LondonDer britische Ölkonzern BP hat für über zehn Milliarden Dollar das Schieferöl-Geschäft des Bergbaukonzerns BHP Billiton in den USA übernommen. Damit erhalten die Briten unter anderem Zugang zu ertragreichen Vorkommen in New Mexiko und Texas. Für BP ist es die größte Übernahme seit fast zwanzig Jahren, das Unternehmen zahlt 10,5 Milliarden US-Dollar (neun Milliarden Euro), wie BP am Freitag in London mitteilte.