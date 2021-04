Ölkonzern BP kommt bei Schuldenabbau schneller als erwartet voran

Im Februar ging der Konzern noch davon aus, dass die Nettoverschuldung in der ersten Jahreshälfte wieder steigen könnte. Die Aktie des Konzerns legte kurz nach Handelsstart um fast drei Prozent zu. Für das Gesamtjahr geht BP davon aus, dass die Einnahmen durch Verkäufe am oberen Ende der angegebenen Spanne von vier bis sechs Milliarden Dollar liegen werden. Die Geschäftslage will der Vorstand zudem für Aktienrückkäufe nutzen.