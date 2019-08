Ölkonzern: BP verkauft Geschäft in Alaska für 5,6 Milliarden Euro

Der britische Ölriese BP verkauft für 5,6 Milliarden Dollar sein Geschäft in Alaska an den dort ansässigen Öl- und Gaskonzern Hilcorp. Damit trennt sich BP auch von seinen Beteiligungen an dem riesigen Ölfeld Prudhoe Bay und der Trans Alaska Pipeline. BP erklärte diesen Dienstag, die Maßnahme sei Teil des Vorhabens, über Veräußerungen von Konzernteilen in den kommenden zwei Jahren zehn Milliarden Dollar einzunehmen und damit die Bilanz zu stärken.