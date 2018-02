Ölkonzern: OMV-Chef pocht auf Nord Stream 2

Das sieht auch OMV-Chef Rainer Seele ähnlich. „Jede neue Kapazität führt zu mehr Energiesicherheit in Europa und stärkt den Wettbewerb“, beteuerte er. Der Ölmanager kritisierte indirekt osteuropäische Länder wie die Ukraine, Slowakei und Polen, die nur um ihre Durchleitungsgebühren fürchten würden. In OMV-Kreisen ist die Rede davon, dass insbesondere die USA die neue Ostsee-Pipeline in Europa bekämpfen, um mehr Flüssiggas in die EU verkaufen zu können.