Ölkonzern: OMV-Chef Seele will 2022 aufhören

Der frühere Wintershall-Chef, der seit 2015 an der Spitze von Österreichs größten Industriekonzern steht, war zuletzt in die Kritik von Umweltschützern geraten. Die Umweltschutzorganisationen Greenpeace und Fridays for Future Austria werfen dem teilstaatlichen Konzern vor, Umweltaktivisten überwachen zu lassen. Die Umweltschützer haben sich auch an die Politik gewandt.