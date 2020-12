Ölkonzern : OMV verkauft deutsche Tankstellen an die EG Group

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV verkauft sein deutsches Tankstellennetz an die britische EG Group für 445 Millionen Euro. Der Abschluss des Geschäfts werde vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen in 2021 erwartet, teilte die OMV am Montag mit. Als Teil der Vereinbarung werde die EG Group ausstehende Leasingverpflichtungen übernehmen, hieß es. Der Kaufpreis bewerte das Unternehmen mit rund 614 Millionen Euro.