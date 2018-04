Ölkonzern: Saudi Aramco beruft vor Börsengang erstmals Frau in Verwaltungsrat

DubaiIm Vorfeld seines milliardenschweren Börsengangs hat der Ölkonzern Saudi Aramco erstmals eine Frau in den Verwaltungsrat berufen. Lynn Laverty Elsenhans gehöre zu den fünf neuen Mitgliedern, teilte das saudiarabische Unternehmen am Sonntag mit. Das Gremium wird zudem internationaler besetzt. Saudi Aramco plant den Sprung auf das Handelsparkett Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres. Es könnte der größte Börsengang aller Zeiten werden. Die Papiere sollen in Riad sowie an einem internationalen Finanzplatz gelistet werden.