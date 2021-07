Ölkonzern: Shell bringt Produktionsanlage für grünen Wasserstoff auf den Weg

Der Öl-Gigant Shell hat Europas größte Wasserstoff-Elektrolyse-Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff am Freitag in Betrieb genommen. Die Anlage eines europäischen Konsortiums unter Beteiligung Shells in Wesseling im Rheinland mit einer Kapazität von zehn Megawatt soll dabei helfen, die Energiewende weg von fossilen Brennstoffen in Deutschland voranzutreiben. Sie soll pro Jahr rund 1300 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren, wie Shell mitteilte. „Wir wollen in Deutschland führender Anbieter von grünem Wasserstoff für Industrie- und Transportkunden werden“, sagte Vorstandsmitglied Huibert Vigeveno.