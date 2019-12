Ölkonzern Shell rechnet mit Abschreibung in Milliardenhöhe zum Jahresende

Die schwache Weltwirtschaft zehrt beim Ölkonzern Shell im vierten Quartal am Gewinn. Wegen der gesamtwirtschaftlichen Aussichten rechnet das Management mit Abschreibungen von 1,7 bis 2,3 Milliarden US-Dollar (1,5 bis 2,1 Milliarden Euro) nach Steuern, teilte das britisch-niederländische Unternehmen am Freitag in Den Haag mit.