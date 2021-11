Ölkonzern: Shell will aus Klimaschutzgründen Rohölverarbeitung in Wesseling beenden

Der britisch-niederländische Ölkonzern Shell will aus Klimaschutzgründen an seinem Raffinerie-Standort in Wesseling bei Köln ab 2025 die Rohölverarbeitung einstellen. „Mit neuen oder umgewidmeten Anlagen soll künftig der Rohstoff Erdöl ersetzt werden“, teilte die deutsche Tochter am Donnerstag mit.