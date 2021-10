Ölkonzern: Third Point wird offenbar Großaktionär bei Shell und fordert Aufspaltung

Der aktivistische Investor Third Point hat einem Medienbericht zufolge eine große Beteiligung am Ölkonzern Royal Dutch Shell erworben und fordert dessen Aufspaltung. Die Beteiligung sei mehr als 500 Millionen Dollar wert und mache Third Point zu einem der größten Anteilseigner von Shell, berichtet das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.