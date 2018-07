Ölkonzern: Wartung von rumänischer Raffinerie belastet OMV-Ergebnis

FrankfurtDie Generalüberholung der Raffinerie Petrobrazi in Rumänien lastet auf dem Ergebnis des österreichischen Ölkonzerns OMV. Dadurch werde das CCS operative Ergebnis im Vergleich zum Auftaktquartal 2018 mit 35 Millionen Euro beeinflusst, teilte der Konzern am Mittwoch in seinem „Trading Update“ mit.