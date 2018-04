Ölkonzern: Wiener Energiekonzern OMV kauft Anteil an Ölfeldern in Abu Dhabi

FrankfurtDer Wiener Energiekonzern OMV hat den Kauf eines Anteils an Ölfeldern der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) besiegelt. OMV habe am Sonntag einen Vertrag über den Erwerb eines 20-Prozent-Anteils an der Konzession für zwei Offshore-Ölfelder unterzeichnet, teilte Adnoc mit.