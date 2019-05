Ölkonzerne: Algerien will Verkauf von Anadarko-Anlagen an Total verhindern

AlgierAlgerien will einen Verkauf von Anadarko-Anlagen an den französischen Ölmulti Total verhindern. „Wir haben gute Beziehungen zu Anadarko und wir werden alles tun, um die Interessen Algeriens zu wahren, einschließlich der Nutzung unseres Vorkaufsrechts, um den Verkauf zu blockieren“, sagte Energieminister Mohamed Arkab Reportern am Rande einer Konferenz.