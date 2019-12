OeNB: Österreichs Notenbank warnt vor Überhitzung am Immobilienmarkt

Die Österreichische Nationalbank (OeNB) warnt angesichts steigender Wohnimmobilienpreise in Österreich vor einer Überhitzung des Marktes. Die Notenbank will nun prüfen, ob aufsichtliche Maßnahmen zur Abkühlung erforderlich sind. Gleichzeitig seien die Banken weiterhin aufgefordert, nachhaltige Kreditvergabestandards anzuwenden, teilte die OeNB am Montag mit.