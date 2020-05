Österreich Gewinn von Raiffeisen Bank International sinkt

Der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) macht die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Trotz Zuwächsen bei den operativen Kernerträge schrumpfte der Gewinn im ersten Quartal auf 177 Millionen Euro von 226 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie die stark in Osteuropa tätige Bank am Donnerstag mitteilte. „Die Auswirkungen der Covid-19 Krise werden auch in unserem Geschäft deutliche Spuren hinterlassen“, sagte Bankchef Johann Strobl und passte die Ziele an.